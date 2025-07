Polizei stellt jugendliche Einbrecher in Supermarkt

Drei männliche Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren sind am Sonntagabend (13. Juli) in einen Supermarkt in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen eingedrungen. Gegen 20.15 Uhr bemerkten Passanten mehrere Personen im Inneren des Marktes und riefen die Polizei.

Einsatzkräfte trafen die drei Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe an und stoppten sie. Dabei fanden die Beamten Diebesgut im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. (att)