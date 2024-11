Warum kamen Gefangene der JVA Gablingen so oft in Spezialzellen?

Die Pressekonferenz der Anwälte ist keine fünf Stunden vorbei, da meldet sich einer der vielen Beschäftigten aus der JVA Gablingen, die sich zuletzt an unsere Redaktion gewandt hatten. Mit großem Interesse habe er gelesen, wie die Verteidiger der ehemaligen Vize-Gefängnischefin versucht hätten, ihre Mandantin als Opfer darzustellen. „Sie ist aber ganz im Gegenteil keine Duckmaus, sondern jemand, der ganz genau weiß, was er tut“, sagt der Insider. Die suspendierte Beamtin habe Bescheid gewusst, wie die Begebenheiten in den sogenannten besonders gesicherten Hafträumen (BgH) sind. Die Ausstattung dieser Spezialzellen sei auf ihre Anordnung hin geschehen.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haftraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis