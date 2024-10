Misshandlungsskandal in JVA Gablingen: Die Vize-Gefängnischefin und ihre Spezialtruppe

Sie freue sich jedes Mal, wenn sie an „ihrer“ Mauer vorbeifahre, sagte Zoraida Maldonado de Landauer vor etwa einem Jahr. Gemeint hat sie damit das Gefängnis in Gablingen bei Augsburg. In einem Interview für die Video-Dokureihe „Im Knast“ unserer Redaktion hatte die Chefin mit gewissem Stolz von ihrem modernen Gefängnis erzählt. „Ich bin überzeugt von meiner Arbeit und ich bin überzeugt von meiner Anstalt“, betonte sie. Ob die hohe Beamtin in diesen Tagen auch so selbstsicher über die JVA sprechen würde? Jetzt, wo ein handfester Misshandlungsskandal droht und auch ihre eigene Rolle hinterfragt wird? Die Staatsanwaltschaft jedenfalls ermittelt gegen knapp ein Dutzend Bediensteter wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt. Darunter ist nicht nur die Stellvertreterin der JVA-Chefin, sondern auch eine besondere Gruppe.

