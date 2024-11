JVA Gablingen: Staatsanwaltschaft stockt Ermittlungsgruppe auf

Seit Bekanntwerden der Missstände in der JVA Gablingen vor über drei Wochen hat die Staatsanwaltschaft Augsburg alle Hände voll zu tun. Bei der Behörde geht in diesen Tagen eine Vielzahl von Anzeigen ein, jede einzelne muss geprüft werden. Darunter befinden sich auch einige, die andere Gefängnisse in Deutschland betreffen. Diese würden an die jeweiligen zuständigen Stellen weitergeleitet, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Doch nicht nur aktuelle Hinweise stehen derzeit im Fokus.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsanwaltschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis