Bei der Kaufkraft liegt Augsburg ganz weit hinten

Die Konsumenten in Augsburg können sich - gemessen an der Bevölkerung in den insgesamt 400 deutschen Großstädten und Landkreisen - deutschlandweit mit am wenigsten leisten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, die am Sonntag öffentlich wurde. Das sogenannte preisbereinigte Einkommen, also der verfügbare Jahresverdienst, der mit den örtlichen Preisen gegengerechnet wird, liegt in Augsburg im Durchschnitt pro Kopf bei 21.923 Euro. Augsburg liegt damit auf Platz 391 von insgesamt 400. Spitzenreiter ist der Landkreis Starnberg (35.392 Euro), Schlusslicht Offenbach am Main (19.002 Euro).

