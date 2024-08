Keramik bemalen oder töpfern: Sieben Orte zum kreativ werden in Augsburg

Tassen, Schüsseln oder Vasen – Keramik selbst zu bemalen, liegt derzeit im Trend. Und der ist längst auch in Augsburg angekommen. Wer in der Fuggerstadt aus Keramik-Rohlingen ein Unikat erschaffen möchte, muss frühzeitig einen Termin buchen. Aber Augsburg hat auch für diejenigen viel zu bieten, die noch tiefer in die Welt der Keramik und der Töpferei eintauchen möchten. An mehreren Orten haben Anfänger oder Geübte die Möglichkeit, aus rohem Ton kleine Kunstwerke mit den eigenen Händen zu erschaffen.

Wo kann man Keramik selber bemalen in Augsburg?

1. „Porzellanikum“

In dem Event- und Kreativstudio nahe der Fuggerei kann man rohe Keramik mit eigenen Designs verzieren. Das Prinzip ist simpel: Zuerst lässt sich aus 150 verschiedenen Formen und 60 Farben ausgewählen, was in den kommenden zwei Stunden verziert werden soll. Im Anschluss glasiert und brennt das Porzellanikum die Designs und verschickt sie nach Absprache per Post oder bewahrt sie bis zur Abholung im Studio. Da das Porzellanikum meist ausgebucht ist, sollten Termine zur Sicherheit vorab auf der Unternehmenswebsite gebucht werden. Mit etwas Glück kann man auch spontan einen freien Platz ergattern. Der Preis für Tassen, Teller und Schüsseln liegt bei 15 bis 25 Euro.

Adresse: Karrengäßchen 2 / Ecke Jakoberstraße, 86152 Augsburg

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 11.30 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 12 bis 16.30 Uhr

Kontakt: 0821 508 901 78, hallo@porzellanikum.de

Website: porzellanikum.de

2. „Keramia“

Auch im Keramia hat man nach der Wahl des Keramik-Rohlings zwei Stunden Zeit, um mit den Farben kreativ zu werden. Anschließen wird die Keramik glasiert, gebrannt und kann zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt werden. Termine für die kreative Auszeit können ausschließlich online gebucht werden. Die Preise der Keramikstücke variieren je nach Größe und Art. In einer Preisspanne von 15 bis 45 Euro können Tassen, Teller, Schüsseln und Vasen bemalt werden.

Adresse: Ricarda-Huch-Straße 7, 86161 Augsburg

Kontakt: 0155 61570473, hallo@keramia-augsburg.de

Website: keramia-augsburg.de

3. „Werkraum Augsburg“

In der Keramikwerkstatt des Werkraums stehen einige Rohlinge wie Tassen, Schüsseln oder Krüge zur Auswahl und warten darauf, bemalt zu werden. Zuvor wurden sie in Handarbeit im Werkraum angefertigt. Im Online-Kalender der Werkstatt kann man sehen, wann eine Fachberatung vor Ort ist, um eine Einweisung für die Verwendung der Glasuren und die Nutzung des Brennofens zu geben. Am Ende zahlt man die Rohlinge sowie einen Kilopreis für den Brand der Keramikstücke (14 Euro pro Kilogramm für 1230 Grad Celsius). In der Keramikwerkstatt werden auch Malkurse angeboten, die über eventbride.de gebucht werden können.

Adresse: Provinostraße 52, Halle B3, 86153 Augsburg

Öffnungszeiten: Mittwoch 17 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag 13 bis 19 Uhr

Kontakt: 0821 90785379, kontakt@werkraum-augsburg.de

Website: werkraum-augsburg.de

Wo kann man in Augsburg töpfern?

4. „Töpferei Toscati“

In der Töpferwerkstatt von Beate Heinzel werden Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten. Die regulären Zeiten dafür sind Montag bis Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr sowie 19 bis 21.30 Uhr. Anfänger können im „Schnupperkurs“ eigene Kreationen aus dem rohen Ton formen und diese anschließend glasieren. Insgesamt vier Stunden dauert der Kurs. Am Ende zahlt man für das Material sowie eine stündliche Pauschale insgesamt 132 Euro. Auch „Kreativ-“ und Familienkurse werden angeboten. Eine Anmeldung ist per Telefon oder über das Kontaktformular auf der Website nötig.

Adresse: Dietrich-Bonhoeffer-Straße 17, 86343 Königsbrunn

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 12 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr (Atelier)

Kontakt: 08231 9573590, toscati@web.de

Website: toscati.de

5. Vhs Augsburg

Die Volkshochschule (Vhs) bietet ganzjährig verschiedene Töpferkurse auf ihrer Website an. Für jeden Kurs gibt es mindestens drei Termine: Zuerst wird getöpfert, an einem weiteren Termin wird die Keramik glasiert und am letzten Termin können Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer die gebrannten Unikate abholen. Die Kurse kosten im Schnitt zwischen 60 und 80 Euro und sind ausschließlich über die Website der Vhs zu buchen.

Adresse: Willy-Brandt-Platz 3a, 86153 Augsburg (Raum 208, 2. Stock)

Website: vhs-augsburg.de

6. „Das Habitat“

In dieser offenen Werkstatt hat man die Wahl zwischen eigenständiger Arbeit und angebotenen Kursen. Wer sich auskennt, kann zu den Öffnungszeiten vorbeischauen und findet hier einen Arbeitsplatz, ausreichend Material sowie einen Brennofen. Für eine Stunde Töpfern und die Nutzung des Ofens (900 Grad Celsius) zahlt man 17 Euro. Die Materialkosten belaufen sich auf etwa drei Euro pro Kilogramm. Im Kursangebot der Werkstatt finden unter fachkundiger Anleitung ein- oder mehrteilige Töpferkurse an der Drehscheibe statt. Buchbar sind sie über die Website der Werkstatt.

Adresse: Beim Glaspalast 5, 86153 Augsburg

Öffnungszeiten: Samstag von 12 bis 18 Uhr

Kontakt: 0821 56732890, kontakt@das-habitat.de

Website: das-habitat.de

7. „Töpferkeller“

In Mering liegt der Töpferkeller von Martina Lang. In ihrer kreativen Werkstatt bietet sie im Frühjahr und im Sommer 2024 viele verschiedene Töpferkurse für Kinder und Erwachsene an. Die Kurse geben Einblicke in unterschiedliche Töpfertechniken, einige haben auch ein kulinarisches Begleitprogramm. Die Preise schwanken entsprechend nach Dauer und Umfang der Kurse. Gebucht werden kann über die Website des Töpferkellers. Wer schon etwas mehr Erfahrung hat, kann an festen Terminen abends von 19.30 bis 22.30 Uhr die „Offene Werkstatt“ besuchen. Hier zahlt man 19 Euro für den Abend, hinzukommen die Materialkosten.

Adresse: Anton-Bruckner Straße 16, 86415 Mering

Kontakt: 08233 9384, malamer@gmx.de

Website: töpferkeller-mering.de