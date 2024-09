Beim Thema Asyl gibt keine einfachen und schnellen Lösungen

Die Asyl-Debatte, die der Messeranschlag in Solingen in Gang gesetzt hat, ist kontrovers. Politiker stellen immer neue Forderungen, von denen noch gar nicht absehbar ist, ob und wie sie überhaupt umgesetzt werden können. Denn das Thema Asyl ist durch Gesetzesgrundlagen und internationale Abkommen komplex - eine einfache und schnelle Lösung wird es nicht geben. Und so führen viele der aktuellen Forderungen zu Hoffnungen und am Ende wohl auch zu Enttäuschungen bei denen, die lieber früher als später Asylbewerber abschieben wollen. Sie schüren andererseits Ängste auch bei den Flüchtlingen, die von einer Ausreisepflicht gar nicht betroffen sind.

Miriam Zissler