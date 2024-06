Kommentar

Bezahlbarer Wohnraum: Es braucht neue Ideen wie den Modulbau

Der Firmensitz des Bauträgers und Projektentwicklers Protec in Neusäß ist in Modulbauweise entstanden.

Plus Es ist neu und womöglich auch gewöhnungsbedürftig: Das Haus aus der Fabrik. Es bietet aber auch Chancen.

Von Andrea Wenzel

Es mutet gewöhnungsbedürftig an, dass Wohnhäuser künftig aus vorgefertigten Modulen aus der Fabrik zusammengesetzt werden sollen. Das Bild vom klassischen Hausbau, bei dem wie seit Hunderten von Jahren ein Ziegel auf den nächsten gesetzt wird, wird abgelöst durch ein anderes Szenario. Darin erstellen Menschen, Maschinen und Roboter Hauswände und Dächer in der Fabrik, die am Ende, wie beim Lego-Spielen, auf einem Grundstück zu einem Ganzen zusammengesetzt werden. Jeder Mieter oder Eigentümer bekommt die exakt gleiche Wohnung mit exakt gleicher Ausstattung. Die Individualität geht zumindest stellenweise verloren. Es ist eine neue Art des Bauens und Wohnens, auf die man sich einlassen muss.

Steht das Haus, ist allerdings kein Unterschied zum konventionellen Wohnbau zu erkennen. Bleibt noch die Frage nach der Qualität. Stand heute sind Errichter von Modulbauten von deren Qualität überzeugt. Wie der Zahn der Zeit gegebenenfalls an ihnen nagt, dafür fehlen Erfahrungswerte. Große Risiken sehen die Bauherren und Projektentwickler bislang aber nicht.

