Das Cannabis-Gesetz ist zu bürokratisch – und trotzdem gut

Plus Manche Augsburger Behörden beklagen sich über mehr Arbeit wegen der anstehenden Cannabis-Legalisierung. Doch das ist mit Abstand das schwächste Gegenargument.

Das Cannabis-Gesetz ist beschlossene Sache, egal, wie sehr der Bundesrat – und allem voran Bayern – es verzögern möchten. Und das ist gut so. Denn trotz einer viel zu bürokratischen, sehr deutschen Lösung, ist die Teil-Legalisierung der richtige Weg. Das Gegenargument von Teilen der Augsburger Behörden, die jetzt über mehr Arbeit klagen, ist mit Abstand das schwächste.

Cannabis rauchen in Augsburgs Innenstadt? Bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes noch strafbar.

Denn bei diesem Gesetz geht es vor allem um zwei Dinge: Jugendschutz und Entkriminalisierung. Wenn Einzelne auf fehlenden Jugendschutz verweisen, grenzt das nahezu an Realitätsverweigerung. Den möglichen Zugang zu Cannabis für Jugendliche und Kinder hat die bisherige restriktive Politik nämlich nicht verhindert. Diejenigen, die im jungen Alter einen Joint rauchen wollten, konnten das bisher tun – ohne Garantie auf "sauberes" Cannabis und ohne genügend Ansprechpartner bei Problemen. Denn wer Cannabis rauchte, bekam sofort das Stigma "kriminell" aufgedrückt. Präventionsmaßnahmen seitens des Staats waren Mangelware. Stattdessen verurteilte man junge Menschen für vermeintliche Fehler hart.