Das Dilemma in Augsburg mit den Parklets

Plus Die Sitzmöbel finden teils großen Anklang. Es gibt jedoch Ärger, weil die Stadt Augsburg im Dialog mit Anwohnern ungeschickt agiert.

Parklets sind Sitzmöbel. Sie stehen an Stellen, die zuvor als Parkplätze dienten. Parklets sollen für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. In Augsburg klappt es allerdings bei Weitem nicht so erfreulich, wie sich dies die Stadt Augsburg wünscht. Keine Diskussionen gibt es um die Parklets vor der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz. Sie werten den Platz auf. Wenn man Platz nimmt, fühlt man sich wohl. Es passt alles. Die Akzeptanz für diesen Standort ist vorhanden.

Anders sieht es im Stadtviertel Rechts der Wertach aus. Die Stadt hat hier ebenfalls Parklets installiert. Anwohner möchten, so zumindest die jetzigen Aussagen, die Sitzmöbel jedoch gar nicht. Die Menschen vermissen vielmehr die weggefallenen Parkplätze vor der Haustüre. Parkplatz oder Parklet? Darüber kann gestritten werden.

