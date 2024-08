Das Potenzial der Freilichtbühne muss besser ausgeschöpft werden

Der Zustand der Augsburger Freilichtbühne ist seit vielen Jahren regelmäßig Thema in Kulturausschuss und Stadtrat. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer mag das Open-Air-Areal am Roten Tor ein idyllischer Ort sein (was definitiv zutrifft), für die Künstler sind die scherzhaft „Katakomben“ genannten Räume hinter den Kulissen eine Zumutung. Wenn die Stadt sich nun also entschlossen hat, die Bühne instand zu setzen, wäre damit nur eines von vielen Problemen gelöst. Denn die Freilichtbühne mit ihren über 2000 Plätzen hätte mehr Potenzial, stimmten die Umstände, womit nicht allein das Bauliche gemeint ist.

