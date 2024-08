Demonstranten springen auf den Plärrerzug auf

Es ist das gute Recht eines jeden Einzelnen, in einer Demokratie für seine Anschauungen zu demonstrieren. Insofern gibt es nichts daran auszusetzen, wenn Tierrechtsaktivisten und Klimaschützer auf die Straße gehen. Beide tun dies unabhängig voneinander am Samstag in Augsburg. Dabei springen die Demonstranten bewusst auf den Plärrerumzug auf. Im Wissen um die Popularität der traditionellen Veranstaltung erkennen Tierrechtsaktivisten und Klimaschützer, dass ihre Anliegen so die beste Chance haben, medial begleitet werden. Die Öffentlichkeit nimmt Notiz von den Demonstrationen. Ein Ignorieren kann jedenfalls keine Lösung sein.

Demo beim Plärrerumzug in Augsburg: Aktion im Vorjahr ging unter

Es liegt an jedem Einzelnen, den Stellenwert der Forderungen beider Demonstrationen einzuordnen. Ein Verbot von Pferden beim Plärrerumzug ist in Kenntnis der politischen Mehrheiten im Stadtrat derzeit fernab jedweder Realität. Auch die Aktionen von Klimaschützern bleiben aktuell ohne große Durchschlagskraft. Man darf an die Protestaktion im Vorjahr erinnern, als ein Dutzend Klimaschützer ihr Anliegen in der Fuggerstraße vorbrachte. Der Plärrerumzug blieb ungestört, Teilnehmer und Zuschauer nahmen kaum Notiz von der Aktion. Es spricht einiges dafür, dass es in diesem Jahr 2024 nicht anders sein wird.

Man darf getrost den Ball flach halten, wenn es um die beiden Demonstrationen geht. Allein die Zahl der Demonstranten, die letztlich im zweistelligen Bereich liegen dürfte, mag ein Kriterium sein, wie die Themen in der Bevölkerung eingestuft werden.