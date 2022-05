Den Biergarten des Antons ganz zu schließen, ist die schlechteste Lösung

Auch in Innenstädten haben Anwohner ein Recht auf Ruhe. Mit etwas gutem Willen könnte im Antonsviertel aber ein Kompromiss gefunden werden.

Wer schon neben einem Biergarten gewohnt hat, weiß, dass es im Sommer dort auch einmal lauter werden kann. Klar, dass das manchmal das eigene Ruhebedürfnis am Feierabend stört, zumal wenn – wie beim Antons – der Außenbereich nahezu direkt an die Nachbarhauswand anschließt. Trotzdem: Wer in die Nähe eines Stadtzentrums und dann noch neben einen Biergarten zieht, der kann keine Friedhofsruhe erwarten. Ein gewisses Maß an Lärm ist auch abends zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu tolerieren. Man sollte auch nicht die jetzigen Pächter dafür bestrafen, dass ihr Vorgänger eventuell etwas falsch gemacht hat.

Ein Kompromiss mit den Klägern – etwa durch eine Reduzierung auf 50 Außenplätze – wäre wohl die beste Lösung. Zwar scheinen die Fronten aktuell verhärtet, doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass Anwohner und Gaststätte sehr wohl miteinander leben können. Das hat ja schließlich auch im Antonsviertel mehr als hundert Jahre lang funktioniert. Die Lösung, dass das Antons auf die Außenbewirtschaftung komplett verzichten muss, wäre jedenfalls die schlechteste. Das wäre ein Verlust nicht nur für das gastronomische Angebot, sondern für das Leben im gesamten Viertel.

