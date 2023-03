Der Augsburger Nahverkehr wird schlechter geredet als er ist

Plus Die Einschränkungen im Augsburger ÖPNV sind unerfreulich. Jetzt aber so zu tun, als würde der Betrieb von Tram und Bus quasi eingestellt, ist unseriös und schädlich.

Die Ausdünnung im Augsburger Busfahrplan ab 20. März wird Fahrgäste unangenehm treffen, aber die seit Bekanntwerden der Pläne laufende Diskussion schlägt über die Stränge. Die Stadtwerkeführung und die Stadtregierung haben versagt, behauptet die Opposition. Die Stadtwerkeführung agiert nicht glücklich, sagt die Koalition. Und überhaupt gerate die Verkehrswende auf diese Weise massiv ins Stocken, sagen alle. Ehrlich?