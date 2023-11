Eine Frage des Stils: Das zweifelhafte Vorgehen der DHL

Plus Dass auch in Augsburg immer mehr Packstationen etabliert werden, ist eine logische Entwicklung. Gleichzeitig müssen Filialen und Paketshops bestehen bleiben.

Es gibt Objekte, die werden geliebt oder verflucht. Ein Dazwischen gibt es kaum. So ist es auch mit den DHL-Packstationen, die mittlerweile in Vielzahl beinahe allerorten zu finden sind. In Augsburg schießen die autonom bedienbaren Anlagen wie Pilze aus dem Boden. Aktuell sind es 54 – eine Versechsfachung seit 2018. Sie sind die Konsequenz eines veränderten Konsumverhaltens, das auf den Annehmlichkeiten des Mausklick-Shoppings fußt: Schnell soll der Kaufvorgang vonstattengehen, bequem und günstig sein. Die DHL profitiert davon und nutzt die Entwicklung, um ihr über Jahrzehnte ausschließlich auf Filialen konzentriertes System umzubauen.

Die grundsätzliche Marschroute kann man der DHL nicht vorwerfen. Schließlich muss sie als Weltkonzern auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren, sonst wird sie bald selbst überflüssig. Kundinnen und Kunden erwarten Flexibilität. Für viele Berufstätige ist es schlicht unmöglich, tagsüber die Postfiliale oder den Paketshop aufzusuchen.

