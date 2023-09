Entgegen weitverbreiteter Meinung: Kühe sind kein Klima-Killer

Intensive Viehhaltung sorgt beim Klimaschützern oft für Kritik. Aber sind Kühe wirklich immer Klima-Killer?

In Deutschland werden durch eine Milchkuh im Schnitt rund 100 Kilogramm Methan pro Jahr freigesetzt. Dieses besonders schädliche Treibhausgas entsteht, wenn die Wiederkäuer verdauen. Der Methanausstoß in der Landwirtschaft war 2021 laut Studien fast vollständig auf die Haltung von Rindern und Milchkühen zurückzuführen. Kritik von Klimaschützern an intensiver Rinderhaltung ist also berechtigt, trägt sie hierzulande doch nicht unerheblich zum Treibhausgasausstoß bei. Dennoch ist die Gleichung Kuh = Klimakiller eine Milchmädchenrechnung. Das Gegenteil trifft zu, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Menschen können sich nicht von Gras ernähren

Entscheidend ist, wie Vieh gehalten wird. Nachhaltige Weidehaltung von Rindern kann nachweislich sogar zum Klimaschutz beitragen. Sie wirkt sich beispielsweise vorteilhaft auf die Pflanzenvielfalt aus. Der Boden bindet bei ökologischer Bewirtschaftung deutlich mehr Kohlenstoff als bei der konventionellen Haltung.

Kühe können bei extensiver Haltung zum Klimaschutz beitragen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Es gibt Berechnungen, wonach weltweit ein Großtei der landwirtschaftlichen Flächen nicht als Äcker genutzt werden können. Man braucht Weidevieh, um das vorhandene Grünland zu nutzen und damit im besten Fall auch eine vielfältige Kulturlandschaft zu erhalten. Kühe produzieren Milch und Fleisch, also wertvolle Lebensmittel, die einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung leisten. Der Mensch an sich könnte jedenfalls nicht von Gras leben. Das schaffen nicht einmal Veganer, denn der menschliche Körper kann Zellulose nicht verdauen.

