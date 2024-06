Es braucht zur Cannabis-Legalisierung mehr Prävention

Plus Vor einer Legalisierung muss man keine Angst haben, aber das unausgereifte Gesetz hat Schwächen. Dass Präventionsprojekte in Augsburg auf Eis liegen, ist verheerend.

Seit zwei Monaten ist das neue Cannabis-Gesetz in Kraft, und zumindest für Augsburg lässt sich für diesen zugegebenermaßen überschaubaren Zeitraum das vorläufige Fazit ziehen, dass bislang weder die Welt untergegangen ist noch einem nun an jeder Ecke Kiffer gegenüberstehen. Das Gesetz hat erkennbare Schwächen, zu der etwa eine bürokratische Komplexität gehört, die es Strafverfolgern schwer macht, weiterhin illegale Handlungen zu kontrollieren und zu verfolgen – Angst haben muss man vor den Folgen einer ja immer noch recht restriktiv gehandhabten (Teil-)Legalisierung der Droge dennoch eher nicht. Deutschland ist mit dem Gesetz auch keinen Sonderweg gegangen; zahlreiche Länder haben seit Längerem eine erheblich liberalere Drogenpolitik.

Im Laufe der Zeit werden sich aber vermutlich viele Details herausbilden, die von der Politik präzisiert oder abgeändert werden müssen, ein wichtiger Aspekt ist jetzt schon offensichtlich. Erklärtes Ziel des Gesetzes ist es, den Gesundheitsschutz zu stärken und präventive Maßnahmen zu verstärken. Experten der Suchthilfe berichten allerdings, dass faktisch derzeit etablierte Präventionsprojekte in der Region auf Eis liegen, weil sich noch keine neuen Abläufe eingespielt haben, die Jugendliche mit problematischem Konsum an solche Initiativen vermitteln. Es dürfte kein Einzelfall sein. Das neue Gesetz muss aber zwingend von mehr Prävention begleitet werden, auch in den Schulen, denn harmlos ist Cannabis weiterhin nicht, schon gar nicht für Kinder und Jugendliche.

