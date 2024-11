Finger Weg von Cannabis hinter dem Steuer

Zur Freigabe von Cannabis kann man stehen wie man will - für den Straßenverkehr bringt sie Probleme mit sich. An den Umgang mit der legalen Drogen Alkohol sind die Menschen seit Jahrzehnten gewohnt. Man weiß in der Regel, wie viel man verträgt - und ob man noch fahrtüchtig ist. In vielen Diskotheken beispielsweise findet man sogar einfache Testgeräte für den Atemalkohol, sodass sich niemand betrunken ans Steuer setzen muss. Natürlich ist es immer am besten, im Straßenverkehr ganz auf Alkohol zu verzichten.

Bei Cannabis fehlen diese Erfahrungen komplett. Der Wirkstoff wird nicht linear abgebaut, sondern in Wellen, wie die Polizei weiß. Und oft findet man den Wirkstoff aus einem Joint noch Tage nach dem Genuss in so hoher Konzentration im Blut, dass man bei einer Kontrolle mit dem Gesetz in Konflikt gerät.

Es ist zu begrüßen, dass die Polizei gerade den Kontrolldruck erhöht hat. Wer weiß, dass er mit einiger Wahrscheinlichkeit in eine Kontrolle geraten kann, wird sich den Genuss von Marihuana zweimal überlegen, wenn er auch mit dem Auto unterwegs sein möchte.

Solang es noch keine wirksamen Tests oder Erfahrungswerte gibt, was die Fahruntüchtigkeit mit THC im Blut anbelangt, kann es nur heißen: „Finger weg von jeglichen Drogen!“