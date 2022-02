Kaum öffentlicher Widerspruch zu Corona-Demos: Wo ist "das Volk"?

Plus Die Augsburger Zivilgesellschaft setzt den Parolen der Corona-Demos Zurückhaltung entgegen. Ist es Pandemiebewusstsein oder absichtliches Ignorieren?

Ein paar kommen immer. Sie heben ihre Banner und abgegriffenen Pappschilder hoch, darauf Sprüche wie "Impfen schützt Leben" oder "Solidarität statt Verschwörungsmythen". Eine Handvoll junger Männer und Frauen, Maske im Gesicht und Polizei an der Seite, begleitet jeden einzelnen der Corona-Demozüge mit einer kleinen Gegenveranstaltung. So klein, dass viele der Maßnahmenkritikerinnen und -kritiker im Vorbeigehen darüber spöttisch lachen. Im Herzen Augsburgs skandieren sie "Wir sind das Volk". Das ist falsch. Aber wo ist es - "das Volk"?