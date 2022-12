Mehr Kontrolle ist nötig, gerade auch für Augsburgs Problembäume

Plus Der aktuelle Zustand des öffentlichen Grüns sorgt bei vielen Augsburgern für Verunsicherung. Mehr alte Bäume vorsorglich zu fällen, wäre aber der falsche Weg.

Bei vielen Augsburgern sind Zweifel und Ängste aufgekommen. Wie zuverlässig sind die städtischen Baumkontrollen? Das ist die Frage, vor allem auch bei dem bevorstehenden Prozess wegen eines umgestürzten Baumes, der ein Kleinkind auf einem Spielplatz in Oberhausen getötet hat. Im Strafverfahren steht die Antwort noch aus. Etwas anderes kann man schon sicher sagen.