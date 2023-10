Nahverkehr: Schlechteres Angebot und höhere Preise passen nicht zusammen

Plus Die vorübergehende Taktausdünnung im Sommer war noch zu verschmerzen, doch ein Dauerzustand sollte sie nicht werden. So gewinnt man in Augsburg keine Fahrgäste.

Das 49-Euro-Ticket hat den Nahverkehr auch für viele Augsburger günstiger gemacht, wenngleich die Effekte sich bei Stadt-Abonnenten im Vergleich zu Landbewohnern mit hoher Preisstufe in Grenzen halten. In jedem Fall bekommen die 49-Euro-Ticket-Kunden wegen der bundesweiten Gültigkeit mehr Leistung fürs Geld.

Ausgedünnter Takt in Augsburg: Busse haben tagsüber weniger Kapazität

In der Kernzone der Nutzung, nämlich der Stadt, bekommen die Augsburger gleichzeitig weniger fürs Geld. Die Stadtwerke haben ihr Angebot reduziert. Es klemmt nicht katastrophal, weil Fahrgäste nicht stehen gelassen werden und auch in den Stoßzeiten ein ausreichendes Angebot da ist. Aber natürlich werden Busse voller, wenn die Kapazität tagsüber um 25 Prozent reduziert wird. Und es macht auch einen Unterschied, maximal 20 Minuten statt bisher höchstens 15 Minuten auf den Bus warten zu müssen. Das ließ sich bisher verschmerzen, weil man von einer Befristung ausgehen konnte, es mit den Sommerbaustellen eine Sondersituation gab und der branchenweite Personalmangel objektiv da ist. Sechs Monate lang weniger Fahrtangebot zu haben, legt die Mobilitätswende nicht in Schutt und Asche.

