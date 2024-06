Schwarz-Grün hätte keine absolute Mehrheit mehr

Plus Sieht man die Europawahl als Stimmungsbarmometer, gäbe es heute keine absolute Mehrheit mehr für die Rathauskoalition. Und wen präsentiert die SPD als OB-Kandidaten?

Es ist zu gewagt, das Ergebnis der Europawahl eins zu eins auf die Augsburger Kommunalpolitik zu projizieren, aber man kann die Ergebnisse zumindest als politisches Stimmungsbarometer heranziehen. Ein Ergebnis: Aktuell hätte Schwarz-Grün keine absolute Mehrheit mehr im Stadtrat, wenn man die 29,8 Prozent der CSU und die 17,4 Prozent der Grünen zusammenzählt. Die Grünen haben im Vergleich zur letzten Europawahl, als sie mit 25,6 Prozent ihren Augsburger Rekord aufstellten, massiv an Stimmen eingebüßt. Rechnerisch fehlt zur Mehrheit dennoch nicht viel, Zustimmungswerte ändern sich und die Koalition läuft immer noch bemerkenswert konfliktlos, doch auf Landesebene sind CSU und Grüne inzwischen überhaupt nicht mehr kompatibel. Ein solches Bündnis läge heute nicht mehr so auf der Hand wie 2020, als vor der Wahl klar war, dass Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) ein solches Bündnis wollen.

Weber wie Wild haben inzwischen klargemacht, dass sie sich parteiintern jeweils wieder als OB-Kandidatinnen für die Wahl 2026 bewerben wollen. Das kann man speziell bei den Grünen als Willen zum "Weiter so" interpretieren, zumal es 2020 dem SPD-Kandidaten Dirk Wurm und nicht Wild gelungen war, Weber in die Stichwahl zu zwingen. Noch offen ist, wen die SPD als Kandidaten präsentieren wird. Mit Parteichef Dirk Wurm und Fraktionschef Florian Freund verfügt sie über erfahrene Politiker, unter Druck setzen will sich die Partei momentan nicht.

