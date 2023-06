Sommernächte: Augsburg kann ein Fest in dieser Größe stemmen

Es ist gut, dass Polizei und Retter für die Sommernächte auch Szenarien wie eine mögliche Überfüllung mitdenken. Der Plärrer hat gezeigt, wie groß der Hunger nach unbeschwertem Feiern ist.

Es geht nicht darum, vorab Panik zu schüren. Aber die Frage, wie groß der Ansturm auf die Augsburger Sommernächte sein wird, stellt sich. Nachdem das beliebte Stadtfest mehrmals wegen Corona ausgefallen ist, dürfte der Wunsch vieler Augsburger, endlich wieder feiern zu können, groß sein. Die Sommernächte stehen mitunter in der Kritik, zu wenig Kultur zu bieten – aber ihr Erfolg beweist: Bei den Menschen kommt das Konzept mit Essen, Trinken und Unterhaltungsprogramm an. Es geht einfach nur darum, sich zu treffen und auszutauschen. Es ist eine große Bühne für die Augsburgerinnen und Augsburger selbst.

Sommernächte: Augsburger Plärrer hat gezeigt, wie groß der Hunger nach unbeschwertem Feiern ist

Es ist gut, dass sich Polizei und Rettungsdienste auf einen Großeinsatz einstellen – und dabei auch Szenarien wie eine mögliche Überfüllung mitdenken. Die vergangenen Auflagen des Plärrers haben gezeigt, wie groß der Hunger nach unbeschwertem Feiern ist. Das Konzept beruht darauf, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Die Polizei will deshalb etwa auch schon im Blick haben, wie viele Menschen in die Innenstadt anreisen. Dann kann, wenn es erforderlich wird, rechtzeitig reagiert werden.

Die Augsburger Sommernächte zogen zuletzt mehr als 100.000 Besucher an – vom 29. Juni bis 1. Juli wird dieses Jahr gefeiert. Foto: Stefan Puchner

Die bisherigen Stadtfeste haben bewiesen, dass es alle Beteiligten im Kreuz hatten, ein Fest dieser Größenordnung zu stemmen. Es spricht nichts dagegen, dass Augsburg drei fröhliche Sommernächte erleben wird, in denen sich die Stadt von ihrer besten Seite zeigt.

