Stadtrat Brandmiller wird zum Störfeuer der Augsburger Stadtregierung

Der einzige Vertreter der Gruppierung Generation Aux, der den Kurs von Grünen und CSU im Augsburger Stadtrat lange unterstützte, wird zum Gegner. Er hat tiefe Einblicke.

Raphael Brandmiller ist in Augsburg schon beinahe ein Tausendsassa. Beruflich agiert er als Geschäftsführer der Lehmbaugruppe, sportlich ist er als Vorstandsmitglied beim FCA im Einsatz. Als junger Mensch engagierte sich der heute 44-Jährige beim Stadtjugendring - Brandmiller war Vorsitzender. Als der Stadtjugendring in ein Finanzdebakel verwickelt wurde, trat Brandmiller aus freien Stücken vom Vorsitz zurück.

Brandmiller startete bei der SPD und ging später zu den Grünen

Wer das politische Leben in Augsburg verfolgt, kommt an Brandmiller nicht vorbei. Er startete bei der SPD, wechselte zu den Grünen. Brandmiller wäre 2014 gerne OB-Kandidat geworden, scheiterte aber. Später verließ er die Grünen und gründete vor der Kommunalwahl 2020 mit anderen Mitstreitern die Gruppierung Generation Aux. Angetreten war man, um Augsburg mit frischen Ideen voranzubringen.

Brandmiller ist einziger Vertreter von Generation Aux im Stadtrat. Seine Nähe zu den Grünen verhalf ihm zu einer Fraktionsgemeinschaft, die Grünen überließen ihm Sitze in Ausschüssen, Brandmiller war so Teil der Regierungskoalition von CSU und Grünen. Allerdings zeigte sich in den zurückliegenden Monaten eine zunehmende Entfremdung. Der 44-Jährige eckte intern an, Grüne und er verständigten sich auf die Auflösung der Fraktionsgemeinschaft. Seit Ende des Jahres ist der Kommunalpolitiker fraktionsloser Stadtrat. Das macht ihn unabhängig.

Seine jetzige Rolle lässt ihn zu einer politischen Gefahr für die Stadtregierung werden. Der Mann von Generation Aux hat tiefe Einblicke in interne Abläufe der Koalition. Er kennt Schwachstellen bei CSU und Grünen. Dieses Wissen nutzt Brandmiller aus, um die Koalition teilweise vor sich herzutreiben und mitunter alt aussehen zu lassen. Aus einem Unterstützer ist ein nicht zu unterschätzender politischer Gegner geworden. CSU und Grüne sind gewarnt.

Die Lebensgefährtin arbeitet als Pressesprecherin bei der Stadt Augsburg

Die Personalie Brandmiller ist auch deshalb brisant, weil seine Lebensgefährtin Stella Plazibat Pressesprecherin für die Stadt Augsburg ist. Somit ist bei ihr zwangsläufig eine dienstliche Nähe zu Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) gegeben. Dass Brandmiller im anstehenden Wahlkampf die Arbeit von OB Weber kritisch hinterfragen wird, ist absehbar.

