Tourismus: Noch ist in Augsburg Luft nach oben

Lange Zeit lag Augsburg touristisch gesehen im Schatten von München. Und natürlich muss man sich im Klaren sein, dass es den Bekanntheitsgrad einer Landeshauptstadt nie wird erreichen können. Doch in den vergangenen Jahren ist es gelungen, Themen, die in Augsburg teilweise auf der Straße liegen (Fugger, Brecht, Mozart) touristisch so in den Fokus zu rücken, dass immer mehr Menschen Lust auf einen Besuch bekommen. Den Experten hat dabei in die Karten gespielt, dass Städtetourismus grundsätzlich einen Aufschwung erlebt und Besucher, nachdem sie die Hauptstädte abgeklappert haben, nun auch in kleinere Kommunen reisen. Auf der anderen Seite bescherte der Bundesliga-Aufstieg des FCA dieser Stadt eine Imagekampagne, die mit Geld schwer zu bezahlen gewesen wäre.

Dieses kontinuierliche touristische Wachstum ist in Augsburg seit rund 25 Jahren zu beobachten. Und es gibt Themen, die es weiter befeuern könnten. Eines ist der Unesco-Welterbetitel, den die Stadt zwar gerne angenommen, bislang aber nicht so entwickelt hat, wie es möglich wäre. Hier müsste eigentlich schon längst mehr passieren. Im Fokus muss dabei eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Weiterentwicklung stehen und nicht allein das Hoffen auf mehr touristische Sichtbarkeit. Denn angenehm ist in Augsburg ja gerade, dass Gäste es zwar gerne besuchen, die Stadt aber nicht überrannt wird.

