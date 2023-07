Umbau der Augsburger Karolinenstraße: Eine notwendige Zumutung

Plus Die Sanierung der Karolinenstraße in der Augsburger Innenstadt ist eine Zumutung. Gleichzeitig führt aber kein Weg daran vorbei. Die Aufwertung ist dringend nötig.

Die Sanierung der Karolinenstraße in der Augsburger Innenstadt ist für Geschäftsleute, Anwohner und Menschen, die dort arbeiten, eine Zumutung. Lärm und Schmutz, dazu kommt die schlechte Erreichbarkeit. Gleichzeitig führt aber auch kein Weg daran vorbei. Die Straße braucht dringend eine Aufwertung, im Grunde kommt sie eher zu spät als zu früh. Von einem lebendigen Standort mit attraktiven Geschäften hat sich die Karolinenstraße - ein wichtiges "Eingangstor" zum Rathausplatz - in den vergangenen Jahren zu einem ziemlich trostlosen Ort verwandelt.

Durch die Neugestaltung der Augsburger Karolinenstraße ist dort derzeit eine Großbaustelle. Foto: Peter Fastl

Geschäfte wanderten ab, dazu kam noch der Brand des historischen Hauses. All das trug auch dazu bei, dass nun das Traditions-Modehaus Rübsamen um seine Zukunft kämpfen muss. Das Ausbleiben der Kundschaft im Stammhaus war es vor allem, was das Unternehmen mit 13 Filialen in Schwierigkeiten gebracht und dazu geführt hat, dass es nun versuchen muss, sich mit einem Insolvenzverfahren in Eigenregie zu sanieren.

