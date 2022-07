Unzumutbare Zustände an Augsburgs Uniklinik: Sehenden Auges gegen die Wand

Plus Das Personal zermürbt, die Versorgungssituation angespannt, Patienten erbost: Die Lage an der Augsburger Uniklinik spitzt sich zu. Überraschen kann das niemanden.

Die Uniklinik hat sich in der Corona-Pandemie als stabiler Anker erwiesen. Dass die Region Augsburg - im Großen und Ganzen - vergleichsweise robust durch die Pandemie gekommen ist, ist Expertise und Engagement der Belegschaft zu verdanken. Doch es hat sich etwas zusammengebraut, das sich nun Bahn bricht. Die Zustände, die aktuell etliche Patientinnen sind Patienten schildern, sind inakzeptabel, haben sich aber längst angebahnt.