Verein muss für Auftritt in Augsburg zahlen: Diese Gebühren wirken absurd

Es gibt für alles Regeln und Gesetze – selbst für den Fall, dass eine Tanzgruppe einfach nur in der Augsburger Innenstadt auftreten und den Menschen eine Freude machen will. Rechtlich ist das korrekt. Aber dennoch mutet es absurd an, wenn die städtische Bürokratie einem Verein, in dem ehrenamtlich gearbeitet wird, für einen kurzen Auftritt auf dem Moritzplatz 90 Euro in Rechnung stellt. Wäre es zu viel verlangt, hier etwas mehr Fingerspitzengefühl zu zeigen? Wäre es nicht möglich, dass derjenige, der das in der Verwaltung auf den Tisch bekommt, zuerst bürger- und vereinsfreundlich nach einer Lösung sucht?

Der Auftritt einer Tanzgruppe der TSG Hochzoll am Moritzplatz kostete 90 Euro. Foto: Annette Zoepf

Verein muss für Auftritt in der Augsburger Innenstadt zahlen

Vielleicht ist das zu viel verlangt. Aber es sind Fälle wie dieser, die bei Ehrenamtlichen – in diesem Fall einem Mann, der seit 50 Jahren aktiv ist – zu Verdruss führen können. Zumal von Verantwortlichen aus Stadtregierung und Stadtpolitik in diesem Jahr explizit der Wunsch geäußert wurde, die Stadtgesellschaft möge sich doch an der Belebung der neuen Fußgängerzone in der Maximilianstraße beteiligen. Der Moritzplatz, wo die "Rocking Teddybears" aus Hochzoll aufgetreten sind, liegt ja noch in deren näherem Umfeld. Jetzt wurde doch noch eine Lösung gefunden: Das Stadtmarketing springt ein und übernimmt die Gebühren für den Auftritt. Das wäre von Anfang an der richtige Weg gewesen.

