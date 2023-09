Wenn mehr Studierende pendeln, schadet das Augsburg

Plus Die Konkurrenz am Mietmarkt ist in Augsburg groß. Wenn mehr Studierende daheim im Umland wohnen bleiben, weil es für sie zu teuer wird, kann das fatale Folgen haben.

Kleine preisgünstige Wohnungen werden in Augsburg immer mehr zur Mangelware. Auf dem angespannten Wohnungsmarkt sind Menschen mit geringem Einkommen die Verlierer, besonders Rentner, Alleinerziehende mit Teilzeit-Jobs und ganz besonders Studierende. Die meisten müssen mit sehr wenig Geld zurechtkommen, das Bafög reicht bei hohen Kostensteigerungen kaum mehr für das Nötigste. Selbst ein WG-Zimmer können viele junge Leute schlicht und einfach nicht mehr bezahlen. Die Folgen dieses Trends könnten für Augsburg fatal sein.

Billige Tickets und Online-Kurse machen Pendeln für Studierende leichter

München oder Berlin sind national und international begehrte Universitätsstädte. Die Universität und die Technische Hochschule in Augsburg haben inzwischen einen größeren Einzugsbereich, der Anteil von Studentinnen und Studenten, die aus der Region kommen, ist jedoch weiterhin sehr hoch. Bei explodierenden Mietkosten werden sich viele von ihnen überlegen, ob sie lieber bei den Eltern im Umland wohnen bleiben und pendeln. Die Rechnung ist einfach: Es gibt jetzt billige Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Und seit der Pandemie gibt es zahlreiche Kurse, in denen man online studieren kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen