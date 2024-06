Wohnungsbau in Augsburg: Eine echte Trendwende ist nicht in Sicht

Plus Die Mieten in Augsburg steigen weiter. Sozialer Wohnungsbau ist ein Bestandteil gegenzusteuern, doch auch im freien Markt muss sich was tun. Das birgt Konflikte.

Steigende Mieten und in Relation zur Einwohnerzahl zu wenige Wohnungen gibt es in Augsburg seit einigen Jahren, doch die dadurch entstehenden Probleme treten nun in einer neuen Massivität zutage. Waren es in der Vergangenheit die Kaufpreise, die immer weiter kletterten, sind es nun die Mieten, die nach oben gehen. Das trifft die Gesellschaft in ganzer Breite: Es muss nicht jeder eine Eigentumswohnung haben, um auf einen gelungenen Lebensentwurf zu blicken. Aber ein passendes Dach über dem Kopf, dann eben zur Miete, braucht jedermann. Mehr geförderte Wohnungen sind ein Ansatz, aber nicht der einzige.

Wohnungsbau in Augsburg: Einfache Rezepte gibt es nicht

Die Ursachen für die Delle im Immobilienmarkt sind mehrschichtig, und sie lassen sich auch politisch nicht einfach beseitigen. In den vergangenen Jahren haben allgemeine Nachfrage und auch Spekulation die Preise allgemein steigen lassen. Inzwischen ist die Zinsentwicklung der Hemmschuh, die an weltwirtschaftliche Entwicklungen gekoppelt ist. Schaut man sich die Vorschläge an, die auf dem Tisch liegen, um Bauen billiger zu machen, dann besticht für sich genommen keine Idee damit, schnell die große Trendwende einleiten zu können. Alle Ideen, vom Senken von Standards bis hin zur Ausweisung von mehr Baugebieten, würden allenfalls schrittweise Verbesserungen bringen, egal, ob Kommunen, Länder oder Bund ran müssten.

