Kommt ein weiteres Gymnasium im Raum Augsburg?

Plus Aufgrund steigender Schülerzahlen gibt es seit Jahren Gespräche von Stadt und Kreis über ein neues Gymnasium. Nun konkretisieren sich die Pläne für das gemeinsame Projekt.

Von Miriam Zissler

Seit einigen Jahren ist ein gemeinsames Gymnasium von Stadt und Landkreis Augsburg im Gespräch. Nun konkretisiert sich die Sachlage. Kommende Woche wird Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) im Bildungsausschuss in einem mündlichen Bericht über ein gemeinsam getragenes staatliches Gymnasium berichten. Auf Anfrage bestätigt sie, dass sie im Herbst mit einem Beschluss rechnet. Steigende Schülerzahlen machen diesen Schritt notwendig.

In den vergangenen Jahren habe es intensive Gespräche gegeben, nun sollen konkrete Schritte folgen. Nach einer Information der Stadträte kommende Woche werde im Herbst über die Beschlussvorlagen in den jeweiligen Ausschüssen in Stadt und Kreis abgestimmt. Doch das sei erst der Anfang: Für ein gemeinsames Gymnasium von Stadt und Landkreis brauche es nach dem Beschluss ein gemeinsames Gutachten, Entscheidungen über Trägerschaft und Finanzierung, einen Standort und einen Antrag beim Kultusministerium zur Neugründung eines Gymnasiums, so Wild. Der Wille sei von beiden Seiten da. "Landkreis und Stadt Augsburg gehen einen gemeinsamen Weg und führen konstruktive und zielorientierte Gespräche", betont die Bildungsbürgermeisterin.

