„Konfetti im Herzen“: Hollaria hat jetzt einen eigenen Bus

Die Augsburger Faschingsgesellschaft Hollaria ist bereits auf Hochtouren unterwegs. Nicht nur mit ihrem neuen Bus, mit dem sie erstmals von Auftritt zu Auftritt fährt und auf dem die beiden Prinzenpaare präsentiert werden. Die Hollaria befindet sich in ihrer schönsten, fünften Jahreszeit. Am Dienstag war das Präsidium mit Garde-Tänzerinnen und Trainerinnen in Augsburg unterwegs, um das Programm und das große Prinzenpaar zu präsentieren.

Der bunte Bus hielt kurz auf dem Rathausplatz, damit die Faschingsgesellschaft Oberbürgermeisterin Eva Weber einen Besuch abstatten konnte. Auch unsere Redaktion und die Stadtsparkasse erhielten unter anderem hohen Besuch. Das große Prinzenpaar Prinzessin Juliane I. & Prinz Marcel I. gab sich in seinen funkelnden Kostümen die Ehre. In den nächsten Wochen reiht sich für die Hollaria ein Termin an den anderen.

Höhepunkte sind, wie Präsidentin Anja Müller berichtet, die Prunksitzung „Schwaben weissblau, hurra und helau“, die erneut in der Stadthalle Memmingen stattfindet und am Freitag, 14. Februar, abends im BR ausgestrahlt wird. Am Freitag, 27. Februar, steigt die traditionelle Faschingsgala im Kongress am Park mit der „Boyband Team 5ünf“. Die Faschingsnarren können es kaum erwarten. „Wir alle haben Konfetti im Herzen“, sagt Anja Müller. (ina)