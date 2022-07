Augsburger Jugendliche rappen in Beats zu Beethoven

Augsburger Jugendliche rappen auf der Bühne des Rathausplatzes zu Themen aus der klassischen Musik. Das Publikum ist begeistert von der Neuinterpretation – und dem Mut der jungen Menschen.

Da gehört einiges an Mut dazu: Zehn Jugendliche haben am Donnerstagabend gerappt. Und zwar mitten auf dem Rathausplatz in der Augsburger Innenstadt, vor Hunderten von Zuschauern. „Beethoven reconstructed“ heißt das Projekt des Augsburger Musikvermittlungsprogramms „Mehr Musik“, das Leiterin Ute Legner ins Leben gerufen hat. Insgesamt beteiligten sich etwa 50 Jugendliche daran. Die Rapper wurden von den Musikerinnen der Bigband des Gymnasiums St. Stephan begleitet.

Kunstvoll mischen sich Themen aus Beethovens Mondscheinsonate, der neunten Symphonie, der Für Elise, der Ode an die Freude und anderen Werken mit völlig neu komponierten Passagen. Darüber legt sich der rhythmische Sprechgesang der Jungtalente. Beethovens Stücke suchten die Jugendlichen im Herbst vergangenen Jahres selbst aus. Dann mussten noch Texte her. Und die schrieben sie selbst. Hilfestellung erhielten die Jungen und Mädchen dabei von Rap-Workshopleiter Stefan Beckenbauer aka „Der Laute Gast“. Die musikalischen Arrangements stammen aus den Kreativköpfen der Jazzmusiker Bastian Walcher, Tom Jahn und Tilman Herpichböhm, die mit den Jugendlichen gemeinsam auf der Bühne für Stimmung sorgten. Medienkünstler Manuel Branz gestaltete die Bildprojektion.

Beethoven und Rap: So ging es den Jugendlichen in der Vorbereitung

„Ich hatte einfach Lust auf Rap-Musik und darauf, mal aus meiner Komfortzone herauszugehen“, sagt Emil Hiller. Er geht in die 12. Klasse des St. Anna Gymnasiums und hat vorher auch schon mal gerappt. Zwei seiner Schulkameraden standen an dem Abend ebenfalls auf der Bühne. Die anderen Rapper stammen aus der 7. Klasse der Centerville Mittelschule und übten sich laut Coach Beckenbauer teilweise zum ersten Mal im Sprechgesang. „Da waren Angst, Frust und Zweifel dabei. Schließlich ist es aber in Euphorie umgesprungen“, sagt der Raplehrer.

Auch Ute Legner zeigt sich sehr zufrieden. „Normalerweise kommen zu Konzerten von Jugendlichen nur Freunde und Familie.“ Auf dem Rathausplatz bot sich im Rahmenprogramm der Kanuslalom WM 2022 aber ein ganz anderes Publikum. Und dem schien es zu gefallen. Der ein oder andere Aussetzer war sofort verziehen. Nach etwa 45 Minuten auf der Bühne forderten die Zuschauer eine Zugabe, die Rapper und Bigband ohne zu zögern lieferten – sehr zu Freuden des Fanclubs in den ersten Reihen.

Ute Legner plant weiteres Konzert zu "Beethoven reconstructed"

Bei den ersten Songs seien sie noch sehr aufgeregt gewesen, sagt Tyrik Zeelen nach dem Auftritt. Doch dann sei es immer besser gelaufen. „Es war einfach ein cooles Gefühl.“ Er würde es wieder machen. Vielleicht bietet sich ihm sogar schneller eine Chance als erwartet. Denn Projektleiterin Legner plant ein weiteres Konzert, um die beteiligten Schulen nochmals zusammen zu bringen.

Lesen Sie dazu auch