Bikers for Kids Augsburg spenden 2.000 Euro an den Bunten Kreis

Mit viel Herz und großem Engagement setzen sich die Bikers for Kids Augsburg (B4k) für benachteiligte Kinder ein. Sie organisieren Ausflüge mit Kindern aus Kinderheimen und veranstalten Spendenfahrten für bedürftige Kinder. Erstmals veranstalteten die Bikers – eine kleine Gemeinschaft motorradbegeisterter Menschen aus dem Augsburger Umland – ein großes Familienfest für den guten Zweck. Der Reinerlös von 2.000 Euro geht an den Bunten Kreis und soll dem Brückenhaus, dem geplanten teilstationären Hospiz für Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene bis 27 Jahre zugutekommen. „Wir verbinden unsere Liebe zum Motorradfahren mit sozialem Engagement. Dabei schlägt unser Herz für Kinder. Mit dem Sommerfest wollen wir ein ganz besonderes Projekt unterstützen, das geplante Brückenhaus. Familien mit schwerstkranken Kindern brauchen Entlastung und der Bedarf ist groß. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten“, sagt Franz Schmittner, einer der Hauptorganisatoren der Bikers for Kids Augsburg bei der Spendenübergabe mit Andrea Schneider vom Bunten Kreis. Für das Sommerfest hatten die Bikers for Kids Augsburg ein buntes Programm für Groß und Klein auf die Beine gestellt und eine Motorrad-Benefizfahrt organisiert. Über 100 Motorradbegeisterte haben mit schweren Maschinen daran teilgenommen.

