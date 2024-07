Brand in Kriegshaber: Feuerwehr und Rotes Kreuz mit großem Rettungseinsatz

Zu einem größeren Wohnungsbrand kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Tylerstraße in Augsburg-Kriegshaber. Gegen 1.30 Uhr brach in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses ein Feuer mit massiver Rauchentwicklung aus. Mehrere Feuerwehrtrupps waren im Einsatz.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg sowie der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee rückten gegen 1.45 Uhr an, um den Flammen, die aus den Fenstern des Gebäudes schlugen, Einhalt zu gebieten. Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den Brand mit einem Druckluftschaumrohr.

Drei Personen nach Brand in Kriegshaber im Rettungswagen behandelt

Fünf Personen rettete die Feuerwehr über eine Drehleiter, rund 25 Personen evakuierte sie ins Freie. Es wurde eine Atemschutzausgabestelle eingerichtet, das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) betreute die Evakuierten mit der Schnelleinsatzgruppe Anlaufstelle. Drei Personen wurden laut BRK im Rettungswagen behandelt, sie hatten Rauch eingeatmet. Nach einer Untersuchung durch den Notarzt konnten sie entlassen werden.

Sowohl zur Brandursache als auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden, die Bewohner des Hauses konnte nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen.