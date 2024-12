Frau wird von Straßenbahn erfasst

Eine 41-Jährige ist am Freitag in der Ulmer Straße vor eine einfahrende Straßenbahn geraten. Sie wurde leicht verletzt.

Gegen 18.35 Uhr fuhr die Straßenbahn auf die Haltestelle in der Ulmer Straße zu, so die Polizei. Der Straßenbahnfahrer bemerkte die 41-Jährige, gab ein Warnsignal ab und leitete eine Vollbremsung ein. Die Frau bemerkte dies zu spät und wurde von der Straßenbahn erfasst. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenaussagen soll ein weiblicher Fahrgast den Unfall beobachtet haben. Diese Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 hat den Unfall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (att)