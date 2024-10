Die Krise bei VW treibt auch die Region Augsburg um

Die Nachrichten aus Wolfsburg klingen dramatisch: Der VW-Konzern kündigt Werksschließungen und Massenentlassungen an. Geschockt sind nicht nur Menschen an Standorten des Autobauers. Die Krise bei VW beschäftigt jeden. Dies bestätigt Roberto Armellini. Er ist Chef der Augsburger IG-Metall. In der Region laufen seit dieser Woche Warnstreiks in Betrieben der Elekro- und Metallindustrie. An VW komme niemand vorbei, sagt der Gewerkschafter. Er verweist zudem darauf, dass ein großes Augsburger Unternehmen direkten Bezug zum VW-Konzert hat.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Roberto Armellini Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis