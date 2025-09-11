Icon Menü
Kürzungen bedrohen den Erhalt des Augsburger Stadtwaldes und seiner Artenvielfalt

Kommentar

Kürzung der Gelder hätte für Augsburger Stadtwald dramatische Folgen

Naturschutz darf auch in Zeiten der Krise nicht nur Lippenbekenntnis sein. Sonst sind die wertvollen Augsburger Heideflächen in wenigen Jahren tot.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    •
    •
    •
    Der Augsburger Stadtwald gilt als einzigartiges Juwel. Kürzungen bedrohen nun den Erhalt der Heideflächen.
    Der Augsburger Stadtwald gilt als einzigartiges Juwel. Kürzungen bedrohen nun den Erhalt der Heideflächen. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

    In Zeiten der wirtschaftlichen Krise hat der Naturschutz wenige Freunde. Einst umarmte Markus Söder Bäume und betonte die außerordentliche Bedeutung des Naturschutzes für Bayern. Doch nun haben sich die Prioritäten verschoben. Bereits die Ampel-Koalition kürzte Millionen an Bundesmitteln für den Naturschutz. Unter der schwarz-roten Bundesregierung wird es erneut drastische Einschnitte geben. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber fordert eine dringende Kurskorrektur. Bayern könne den Wegfall von Mitteln nicht dauerhaft kompensieren, sagt er. Leidtragende wird die Natur sein. Für den Augsburger Stadtwald hätten die Kürzungen schwerwiegende Konsequenzen.

