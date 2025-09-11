Kürzung der Gelder hätte für Augsburger Stadtwald dramatische Folgen

In Zeiten der wirtschaftlichen Krise hat der Naturschutz wenige Freunde. Einst umarmte Markus Söder Bäume und betonte die außerordentliche Bedeutung des Naturschutzes für Bayern. Doch nun haben sich die Prioritäten verschoben. Bereits die Ampel-Koalition kürzte Millionen an Bundesmitteln für den Naturschutz. Unter der schwarz-roten Bundesregierung wird es erneut drastische Einschnitte geben. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber fordert eine dringende Kurskorrektur. Bayern könne den Wegfall von Mitteln nicht dauerhaft kompensieren, sagt er. Leidtragende wird die Natur sein. Für den Augsburger Stadtwald hätten die Kürzungen schwerwiegende Konsequenzen.
