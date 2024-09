Ein Kunstzentrum im Herzen von Leitershofen

Es scheint, als ob sich ein neues Kunstzentrum im Augsburger Raum etabliert, nämlich in Stadtbergen, wo Anlauf dazu seit Jahren genommen wird: erst in Form des neueröffneten Kunstraums am Pfarrhof Leitershofen, in dem die Arbeit der einstigen Galerie Oberländer fortgesetzt wird. Sodann – in Zeiten von Corona – durch eine zweifache Künstler-Hilfsaktion der Kommune Stadtbergen – und zwar in Form von Ausstellungen in jenem besagten Kunstraum. Und nun, aktuell, durch eine „Dialog“-Kooperation zwischen dem Exerzitienhaus Leitershofen und dem Kunstraum, die gemeinschaftlich die Arbeiten eines bedeutenden Künstlers und Pädagogen mitsamt den Werken zehn ehemaliger Schüler der einstigen Fachhochschule Augsburg präsentieren.

Rüdiger Heinze