Eine Drehscheibe zeitgenössischer Kunst

Plus Konrad Oberländer feiert ein Jubiläum und blickt zurück auf 50 Jahre Tätigkeit mit seiner Atelier-Galerie.

Kommt ein Interessent in eine Augsburger Räumlichkeit, die sich „Kleine Galerie“ nennt, und begegnet einem Durcheinander von Kunst, sodass er unwillkürlich ein wenig Ordnung schafft. Das war 1966. „Und so bin ich Galerist geworden“, sagt Konrad Oberländer. Er sagt es bei der Eröffnung der Ausstellung „50 Jahre Atelier-Galerie Oberländer“. Das Kuppelwort gibt Aufschluss, denn seine 1969/70 bezogenen Räume im Färbergäßchen 5 (nahe Königsplatz) waren zugleich Atelier für sein eigenes und Galerie für das Kunstschaffen anderer. Sein eigenes (1969 mit Augsburgs Kunstförderpreis geehrt, 1996 wegen schwerer Polyarthritis eingestellt, 2018 mühsam wiederaufgenommen) war erst Februar/März 2019 ausschnitthaft im Rathaus seines Wohnortes Stadtbergen zu sehen.

Hierher, in sein Haus an der Leitershofer Schloßstraße, hatte er 2016 auch seine Atelier-Galerie verlegt. Sie gewährt nun einen Rückblick auf das Künstlertum anderer, denen Oberländer im Verlauf eines halben Jahrhunderts einen Auftritt ermöglichte. Dabei (wie auch bei seinen eigenen Arbeiten) hat er sich nie auf die Spekulationen des Kunstmarkts eingelassen, sondern das Individuelle, Singuläre des unangepassten Künstlers gesucht – und zwar stets in dessen Atelier. Einer von ihnen war Markus Vallazza (1936–2019). Oberländer erinnert jetzt an ihn, weil ihm besagte „Kleine Galerie“ seinerzeit eine Ausstellung organisiert, aber versäumt hatte, die Einladungen zu verschicken. So sei zur Eröffnung weder Publikum noch der Künstler erschienen.

Galerist, um Künstlern so viel wie möglich zu geben

Das sollte sich ändern, als Oberländer mit einer Vallazza-Präsentation seinen eigenen Galerie-Betrieb aufnahm. 50 Jahre später ist dieser Südtiroler Maler, Grafiker und Illustrator in der Jubiläumsschau wieder gegenwärtig – als einer von 47 Künstlern, die allerdings nur eine Minderheit in der Ausstellungs-Chronik Oberländers ausmachen. Er, vertriebener Ungarndeutscher und Jurist im Brotberuf, sei Galerist geworden, „um Künstlern so viel wie möglich zu geben“. Aus seinen Expositionen habe er immer wieder selbst angekauft, weshalb die nun gezeigten Werke zum Großteil ihm gehörten.

Mit besonderem Stolz erwähnt Oberländer, was er außerhalb seiner Galerie-Räume von 1984 bis 2001 mit Gode Krämer bewirkt habe, nämlich die Augsburger Themen-Ausstellungen „Nationale der Zeichnung“ für deutsche Gegenwartskünstler. Viele von ihnen figurierten auch in Oberländers Einzeldarbietungen, sodass die Atelier-Galerie im Färbergäßchen zu einer Drehscheibe zeitgenössischer Bildkunst werden konnte. Davon zeugen in der jetzigen Retrospektive auch Namen wie Andreas Bindl, Lothar Fischer, Karl Bohrmann, Michael Croissant, Max Neumann, Michael Schoenholtz, Franz Hitzler, Harry Meyer, Christofer Kochs…

Keine weiteren Ausstellungen nach diesem Jahr

„Noch viele Ausstellungen!“ So lautete der abschließende Wunsch im Begleitband zum 35-jährigen Galerie-Bestehen, aus dem Oberländer nun bei der Vernissage zum 50. Jubiläum vorliest. Diesem Wunsch könne er leider über das laufende Jahr hinaus nicht mehr folgen, bekümmert sich der 81-Jährige im Rollstuhl. „Ich bin zu krank, wie Sie sehen.“ Ein Ende der nach der „Ecke“ ältesten Augsburger Privatgalerie zeichnet sich ab.

Jubiläum heißt es in der Atelier-Galerie Oberländer (Leitershofen, Schloßstraße 52) bis zum 31. August. Die Verkaufsausstellung zeigt 47 Künstler mit Arbeiten, deren Entstehen von 1959 bis 2018 reicht. Öffnungszeit ist Freitag und Samstag von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter 0821/431859.