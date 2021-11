"Figaros Hochzeit": So siegen die Bediensteten über die Mächtigen

Plus Das Neue Globe Theater Potsdam mit Beaumarchais' berühmten Stück in der ausgezeichneten Bearbeitung durch Peter Turrini.

„Das Leben ist eine Katastrophe, folglich sollen es die Vorgänge auf der Bühne auch sein, aber möglichst lustig“, fordert Peter Turrini. Wie katastrophal sich das Leben derzeit auch auf die Bühne auswirkt, belegten jetzt die leeren Stuhlreihen in der Stadthalle Neusäß, obwohl das Neue Globe Theater Potsdam mit Turrinis Komödie „Der tollste Tag oder Figaros Hochzeit“ eine gleichermaßen sprachgewaltige wie höchst heitere Intrigenkomödie präsentierte. Zudem wirkte dieses Spiel um Macht und Intrige aktueller denn je.