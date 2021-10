Geschichte

vor 48 Min.

Arthur Piechler war ein Komponist zwischen Kunst und Macht

Der junge Arthur Piechler (1896 bis 1974) an der Domorgel in Augsburg.

Plus Arthur Piechler arrangierte sich anfangs mit dem NS-Regime, wurde später aber verfolgt. Er sollte in ein Lager gebracht werden; dann half ihm ein katholisches Netzwerk.

Von Angela Bachmair

An Arthur Piechler (1896–1974) erinnert im Augsburger Textilviertel eine nach ihm benannte Straße. Ansonsten sind Lebensgeschichte und Werk des Komponisten, Dirigenten und Organisten, der in Augsburg wirkte, außer bei Kennern der schwäbisch-bayerischen Musikgeschichte weitgehend vergessen. In der Perspektive der Zeithistoriker gewinnt jetzt allerdings Piechlers Leben eine neue, interessante und sehr politische Dimension – es geht um Verfolgung und Überleben im Nationalsozialismus, um Nähe und Distanz zur braunen Ideologie, um stillen Widerstand im Augsburger katholischen Milieu und um Hilfe, die der Verfolgte erfuhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen