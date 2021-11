Der Augsburger Plärrer diente Bertolt Brecht als Vorbild

Plus Schon früh schwebte Berthold Brecht ein Theater vor, das mit den Konventionen brach. Sein Publikum sollte zuschauen wie bei einem Sportfest - seine Inspiration war Augsburg.

Bertolt Brecht war erst Anfang zwanzig, als er in der sozialistischen Augsburger Zeitung Volkswille zwischen Oktober 1919 und Januar 1921 eine Reihe von Beiträgen veröffentlichte. Es waren vornehmlich Kritiken, bezogen auf Aufführungen des Augsburger Stadttheaters, in denen er bereits seine Unzufriedenheit mit dem traditionellen Theater skizzierte und Gedanken andeutete, wie es modernisiert werden könnte.