Der leise Hauch von Melancholie: Trompeterin Angela Avetisyan im Jazzclub

Plus Angela Avetisyan spielt mit ihren Musikern im Augsburger Jazzclub ein begeisterndes Konzert. Ihre Trompetenklänge umarmen das Publikum wie einen Freund, den man länger nicht sehen wird.

Der Kontrast hätte nicht größer sein können für Angela Avetisyan. Vor knapp zwei Wochen standen alle Zeichen auf Aufbruch und die Trompeterin mit der Jazzrausch Bigband auf der Bühne der Isarphilharmonie, die von der Band vor einem ekstatischen, ausverkauften Haus mit einem treibenden Technoset eröffnet wurde. Das Konzert mit ihrem Quartett am Freitagabend im Jazzclub umwehte dagegen schon der leise, melancholische Hauch des vorübergehenden Endes der Konzertsaison: der Club luftig besetzt, die Bar mit strengerer Sperrstunde als in einem englischen Pub zu viktorianischen Zeiten.