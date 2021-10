Augsburger Comiczeichner Christian Schmiedbauer: Punkrock auf Papier

Plus Christian Schmiedbauers Comics sind grob, humorvoll und stecken voller popkultureller Querverweise. Mit einer besonderen Veranstaltung feiert er seinen neuesten "Kauboi und Kaktus"-Band.

Comics, sagt Christian Schmiedbauer, „sind meine große Leidenschaft.“ Als Kind las er Klassiker wie Micky Maus oder Garfield. Heute hat der 45-Jährige selbst Kinder – und erschafft seine eigenen Comic-Welten. Es sind humorvolle, mitunter auch ruppig-diabolische Geschichten für Erwachsene. Nun veröffentlicht er sein neuestes Werk.