Rassismus

vor 3 Min.

Es gibt auch einen gewaltlosen Antisemitismus

Plus Hunderte Male in seinem Leben hörte Thomas Meyer von Leuten: Du bist Jude, erkennt man an der Nase. Jetzt hat er sein Buch über all das in der Stadtbücherei vorgestellt.

Von Stefanie Schoene

Thomas Meyer ist Jude. Du bist ja auch geschäftstüchtig, hast jüdische Augen, eine jüdische Art – Kommentare, die er sich oft anhören musste. Als der Schweizer einmal jemanden zum Kaffee einlud, hieß es: Oh, dann bist du aber ein schlechter Jude. „Das war für mich ein Fall zum Nachdenken. Bis ich darauf kam: Geiz. Ein Jude hat geizig zu sein und keinen einzuladen“, sagt der Schriftsteller belustigt. Für eine Veranstaltung der Buchhandlung am Obstmarkt und der IG Metall war er aus Zürich angereist, um sein Buch „Was soll an meiner Nase jüdisch sein?“ vorzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen