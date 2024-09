André Bücker ist Gast in der AZ-Heimatwelt

Was hat es eigentlich mit dem Spielzeitmotto „Aberwitzig“des Staatstheaters Augsburg auf sich? Das ist nur eine der Fragen, die wir am Dienstag, 17. September, Staatsintendant André Bücker stellen wollen. Er ist dann der nächste Gast in unserer Interview-Reihe „60 Minuten mit“. Und Themen gibt es auch mehr als genug. Natürlich wollen wir von Bücker auch wissen, wie er die immer wieder aufkeimenden Debatten um die steigenden Kosten bei der Generalsanierung des Großen Hauses wahrnimmt und was er Kritikerinnen und Kritikern dieser Baumaßnahme antwortet. Und vielleicht hat er auch einen Tipp an die Stadtverwaltung, was bei der Sanierung besser gemacht werden kann.

Allerdings wird das nicht das einzige Thema sein, über das wir mit André Bücker reden wollen. Der Intendant erarbeitet mit seinem Ensemble gerade die deutsche Erstaufführung von Moritz Eggerts „Die letzte Verschwörung“. Die Oper in zwei Akten hat am 19. Oktober Premiere. Wie fühlt sich das für Bücker als Regisseur an, wenn er zum siebten Jahr in Folge für den Martinipark ein Stück einstudiert? Die Verhältnisse sind begrenzt, die Bühnentechnik dort ist limitiert. Wie groß ist die Sehnsucht nach einem „richtigen“ Theaterhaus?

Staatstheater Augsburg: André Bücker kommt in die AZ-Heimatwelt

André Bücker leitet seit der Saison 2017/18 das Staatstheater Augsburg. Gleich am Anfang seiner Augsburger Zeit fiel die Entscheidung, das Theater Augsburg zum Staatstheater aufzuwerten. Bücker musste außerdem den Theaterbetrieb in den Ausweichspielstätten Martinipark und Brechtbühne im Gaswerk aufnehmen. Als neue Sparte hat Bücker das Digitaltheater etabliert, das schon mehrfach deutschlandweit Schlagzeilen produziert hat.

Das Gespräch mit Bücker wird wieder im familiären Rahmen der AZ-Heimatwelt (Maximilianstraße 3 in Augsburg) stattfinden. Es beginnt um 18 Uhr. Karten kosten drei Euro. Die Fragen stellt Richard Mayr, Leiter der Journal- und Kulturredaktion der Augsburger Allgemeinen.