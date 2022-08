Architektur

Kaltes Wasser und der Charme der 50er Jahre

Plus Immer wieder soll es zugemacht werden, immer wieder kämpfen die Leute um seine Erhaltung. Recht so. Denn das Freibad in Lechhausen ist ein besonderer, fast magischer Ort.

Von Angela Bachmair

Zu hoch gegriffen, einfach übertrieben? Nein, keineswegs. Dieses kleine Schwimmbad, eingekeilt auf einem Grundstückszwickel zwischen Lech und Proviantbach, zwischen Lechhauser Straße und Berliner Allee, umspült von Autolärm und gelegentlichem Tatütata der Feuerwehr, überflogen von allerlei Vögeln und den Blättern großer Bäume, hat große Geschichten zu erzählen. Von einer Zeit des Neuanfangs und der Hoffnung des Wiederaufbaus einer kriegszerstörten Stadt, als man in Augsburg nach Straßen, Schulen und Wohnungen, dem unabdingbar Notwendigen, auch etwas fürs Vergnügen, für die Freizeit bauen wollte.

