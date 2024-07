Das „Water & Sound-Festival“ beginnt am Donnerstag, 25. Juli, mit dem interdisziplinären Abend „Atlantic Exchange“ in der Halle 1 des Glaspalasts. Auf dem Podium treffen Rachel Anne Gillett, Assistenzprofessorin für Kulturgeschichte an der Universität Utrecht, Mascha Salgado de Matos, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Philosophie-Ästhetische Theorie an der Akademie der Bildenden Künste München und die Sängerin, Rapperin und Songwriterin Kokonelle aufeinander. Die Veranstaltung findet zum Teil in englischer Sprache statt. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen werden empfohlen unter info@waterandsound.de.

Danach beginnt am Freitag, 26. Juli, das Musikprogramm des Festivals. Künstlerinnen und Künstler aus Südamerika (z.B. Bala Desejo, La Sonora Mazurèn, Nubia Aileen), Afrika (z.B. Florence Adooni, Akutuk Origins, Hind Ennaira) und Europa (z.B. Ana Lua Caiano, Gaye Su Akyol) sind zu erleben. Vierzehn Konzerte zeitgenössischer globaler Musik und besondere Kollaborationen mit der regionalen Szene lassen das Publikum in die Vielfalt dreier Kontinente eintauchen – und dann weitertanzen im City Club. Viel geboten ist zum Beispiel auch im Annahof. Die Wasservogelparade findet am Samstag, 27. Juli, statt und führt entlang von Augsburgs Kanälen in die Innenstadt. Alle Informationen zum Festival gibt es im Netz auf waterandsound.de. (AZ)