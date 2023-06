Der literarische Salon diskutiert im Brunnenhof

Der Kultursommer in Augsburg kommt in Gang. Im Brunnenhof des Zeughauses gibt es Literatur, Kindertheater, Jazz und vieles mehr.

Literarischer Salon

Sommerzeit, Lesezeit, Literatursommerzeit. Im literarischen Sommersalon im Brunnenhof wird am 30. Juni (19.30 Uhr) wieder über Neuerscheinungen debattiert und werden Lesetipps gegeben. #me-Too-roman, Schlüsselroman, Medienroman - selten ist ein deutscher Roman zuletzt mit so viel Getöse erschienen wie "Noch wach" von Benjamin von Stuckrad-Barre. Über den literarischen Aufreger der Saison werden am Freitag Buchhändler Kurt Idrizovic, Slam-Master Horst Thieme und AZ-Redakteurin Stefanie Wirsching diskutieren, die Moderation übernimmt Dirk von Gehlen. Neben "Noch wach" wird es auch um den satirischen Gesellschaftsroman "Blue Skies" des Amerikaners T.C. Boyle gehen. Der tourte eben durch Deutschland, lästerte auf Twitter ein wenig über die Deutsche Bahn, seine Figuren setzt er noch mal ganz anderem Stress aus, erzählt, wie die Klimakrise sich auf das Leben einer amerikanischen Familie auswirkt. Das dritte Buch dieses Abends: "Das Café ohne Namen", in dem der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler zurück in die 60er-Jahre geht, in einem Café in Wien den Stammgästen ihre feinen, alltagsklugen Sätze ablauscht.

Der Literarische Salon gehört zu einem vielfältigen Programm, das im Rahmen des Augsburger Kultursommers im Brunnenhof des Zeughauses stattfindet. Weiter geht es im Juli auf der Open-Air-Kulturbühne außerdem mit Kindertheater, Jazz, Kurzfilmen und vielem mehr:

Beate Bauer : "Poesie-Begegnung der Vielfalt!" (Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr)

: "Poesie-Begegnung der Vielfalt!" (Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr) "Sauber gsalzen!" - Literatur-Sommer im Brunnenhof (Donnerstag, 6. Juli, 19.30 Uhr)

(Donnerstag, 6. Juli, 19.30 Uhr) Kurgast (Freitag, 7. Juli, 20 Uhr)

Internationaler Jazzsommer : Léon Phal Quintet (Samstag, 8. Juli, 20 Uhr)

: Léon Phal Quintet (Samstag, 8. Juli, 20 Uhr) Klexs Theater: "Der Glitzerschuppenfisch" (Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr)

Two Sharp (Donnerstag, 13. Juli, 20 Uhr)

Polliwog Jazz Group (Freitag, 14. Juli, 20 Uhr)

Internationaler Jazzsommer : Simin Tander New Quartet (Samstag, 15. Juli, 20 Uhr)

: Simin Tander New Quartet (Samstag, 15. Juli, 20 Uhr) Schaubühne Augsburg : "Komm, wir finden einen Schatz!" (Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr)

: "Komm, wir finden einen Schatz!" (Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr) "Jazz meets Poetry" - im Rahmen von 40 Jahre Musikwerkstatt (Donnerstag, 20. Juli, 20 Uhr)

"Scheherazade & Sindbad" (Freitag, 21. Juli, 18 Uhr)

Internationaler Jazzsommer : Tobias Christl Wildern (Samstag, 22. Juli, 20 Uhr)

: Wildern (Samstag, 22. Juli, 20 Uhr) Kurzfilme Friedensfest (Donnerstag, 27. Juli, 20.30 Uhr)

"Vergnügungen - Lyrik und Musik" mit Text will Töne & Triaphon (Freitag, 28. Juli, 20 Uhr)

Internationaler Jazzsommer : Julie Campiche Quartet (Samstag, 29. Juli, 20 Uhr)

Alle Informationen und Termine zum Stadtsommer 2023 auf augsburger-stadtsommer.de, Tickets brunnenhof.reservix.de.